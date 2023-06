GZS: Vlada s sprejemom predloga zakona o dolgotrajni oskrbi krši pravila o delovanju ESS

Ljubljana, 26. junija - V Gospodarski zbornici Slovenije so izrazili neprijetno presenečenje nad tem, da je vlada na današnji dopisni seji obravnavala in sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Ker predloga zakona pred tem na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) niso obravnavali, to predstavlja kršitev pravil o delovanju ESS, so opozorili v GZS.