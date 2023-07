Na izredni seji ESS dogovor za spoštovanje socialnega dialoga

Ljubljana, 4. julija - Predstavniki delodajalcev, delojemalcev in vlade so na današnji izredni seji ESS poudarili pomembnost socialnega dialoga in po nedavnem protestu delodajalcev zgladili nesoglasja. Dogovorili so se, da bodo določili reformne zakone, pri katerih se bo proces usklajevanja lahko zavlekel v fazo, ko bodo njihovi predlogi že v postopku sprejemanja v DZ.