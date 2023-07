GZS obsodila kršitve pravil o delovanju ESS in vlado pozvala k vključevanju

Ljubljana, 7. julija - Člani strateškega sveta Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za kolektivno dogovarjanje so ostro obsodili kršitve pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta in vlado pozvali k večjemu vključevanju, spoštovanju in upoštevanju socialnih partnerjev. Hitenje pri sprejemanju zakonov ne more biti izgovor za kršitev socialnega dialoga, so zapisali.