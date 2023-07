Maljevac s pogajalsko skupino ESS do nekaterih skupnih imenovalcev pri dolgotrajni oskrbi, a ne pri ključnih točkah

Ljubljana, 6. julija - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) za predlog zakona o dolgotrajni oskrbi so na današnjem sestanku našli nekaj skupnih imenovalcev o predlogu, ki pa se ne dotikajo ključnih točk, so za STA povedali na ministrstvu. Več bodo lahko sporočili v petek.