Razglasili bodo dobitnike državnih nagrad za izjemne znanstveno-raziskovalne in razvojne dosežke

Ljubljana, 14. oktobra - V Centru Rog bodo danes razglasili letošnje dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti RS. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalne in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 28. novembra v Cankarjevem domu.