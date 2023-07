V Hrvaški turistični skupnosti zavrnili navedbe o slabšem turističnem obisku

Zagreb, 3. julija - Na Hrvaškem so v prvi polovici leta ustvarili za 15 odstotkov več turističnih prihodov in za deset odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani, so za STA pojasnili v Hrvaški turistični skupnosti (HTZ). Junijski rezultati so enaki lanskim, kar po oceni HTZ kaže, da navedbe nekaterih hrvaških medijev o slabšem turističnem obisku ne držijo.