Na Hrvaškem letos po turističnem obisku že presegli rekordno leto 2019

Zagreb, 29. maja - Hrvaško je od začetka leta do 27. maja obiskalo 3,5 milijona turistov, ki so ustvarili 10,7 milijona nočitev. To je za 27 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in za tri odstotke več kot v rekordnem letu 2019. Na Hrvaškem pričakujejo odlično poletno turistično sezono, dober obisk pa napovedujejo že za junij.