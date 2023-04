Hotelske družbe na Hrvaškem v pričakovanju višjih prihodkov in večjega pomanjkanja delovne sile

Zagreb, 10. aprila - Hrvaški hotelirji v letošnji turistični sezoni v primerjavi z letom 2022 pričakujejo okoli 10-odstotno rast prihodkov in za 10 odstotkov večje pomanjkanje delavcev, je pokazala anketa med družbami, ki skupaj upravljajo 297 objektov oziroma 31 odstotkov vseh hotelov in kampov na Hrvaškem. Delavce bodo iskali predvsem doma in v Aziji.