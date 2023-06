Vrh EU za nadaljnjo podporo Ukrajini, razhajanja glede migracij

pišeta Blaž Mohorčič in Simona Grmek

Bruselj, 30. junija - Voditelji članic EU so na dvodnevnem vrhu v Bruslju potrdili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji, pri čemer je bilo v ospredju vprašanje varnostnih jamstev in zamrznjeno rusko premoženje za obnovo države. Vrh so sicer zaznamovala razhajanja glede migracij, zaradi česar voditelji niso sprejeli sklepov o tem vprašanju.