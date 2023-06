Svet EU in Evropski parlament z dogovorom glede evropske digitalne identitete

Bruselj, 29. junija - Svet EU in Evropski parlament sta v želji po zagotavljanju varnega, zaupanja vrednega in nemotenega dostopa do čezmejnih javnih in zasebnih storitev v EU dosegla začasni politični dogovor o ključnih elementih novega okvira za evropsko digitalno identiteto. Ta bo državljanom EU omogočila dostop do spletnih storitev.