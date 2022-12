Ministri za telekomunikacije z izhodišči za pogajanja o evropski digitalni identiteti

Bruselj, 6. decembra - Ministri članic EU, pristojni za telekomunikacije, med njimi slovenska ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh, so danes potrdili pogajalska izhodišča in predloge Sveta EU za pogajanja z Evropskim parlamentom o zakonodaji za uvedbo evropske digitalne identitete, ki bo na voljo vsem državljanom in podjetjem v EU.