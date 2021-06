Bruselj predlaga evropsko digitalno identiteto za lažji dostop do spletnih storitev

Bruselj, 3. junija - Evropska komisija je danes predlagala okvir za evropsko digitalno identiteto, ki bo na voljo vsem državljanom in podjetjem v EU. Evropske denarnice za digitalno identiteto bodo omogočile dostop do spletnih storitev in bodo na voljo vsakomur, ki jih bo želel uporabljati, obenem pa bodo uporabnikom omogočile nadzor nad njihovimi podatki.