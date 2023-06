DZ med drugim o zakonskem predlogu za hitrejše uvajanje obnovljivih virov

Ljubljana, 27. junija - Poslanci bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, predvsem sonca in vetra. Med drugim se bodo lotili tudi predlaganih novel zakonov o industrijski lastnini in o gospodarskih družbah ter predloga dopolnitve zakona o sodniški službi.