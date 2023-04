Zakonski predlog za hitrejše uvajanje OVE v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 18. aprila - DZ je danes s 55 glasovi za in šestimi proti sklenil, da je predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog se osredotoča na sončne in vetrne elektrarne, v opoziciji pa menijo, da bi se moral na vse OVE, tudi hidro in geotermalno energijo.