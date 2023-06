Odbor ob očitkih opozicije prek predloga za hitrejše uvajanje OVE

Ljubljana, 14. junija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE, predvsem sonca in vetra. Opozicija je zaradi medijskega članka in odsotnosti ministra želela prestavitev seje. Očitala je, da predlog uvaja prisilno solarizacijo in izpušča druge OVE, koalicija je poudarjala nujnost ukrepanja.