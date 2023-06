FAO in WFP pričela program razminiranja kmetijskih zemljišč v Ukrajini

Kijev, 22. junija - Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Svetovni program za hrano (WFP) sta v sodelovanju s fundacijo FSD pričela izvajati program za podporo ukrajinskim kmetom in družinam na podeželju, ki jih je vojna najbolj prizadela. Cilj programa je vračanje zemljišč v proizvodno rabo z odstranjevanjem min in odpravo potrebe po humanitarni pomoči.