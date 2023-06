Lajčak in Escobar pozvala Beograd in Prištino k udeležbi na srečanju v Bruslju

Bruselj/Washington, 20. junija - Posebna odposlanca Evropske unije in ZDA Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar sta danes srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija pozvala k udeležbi na kriznem sestanku v Bruslju, na katerega ju je zaradi napetosti na severu Kosova povabila EU. Kurti je medtem sporočil, da se je srečanja pripravljen udeležiti.