Vodja misije Kfor pozval Beograd in Prištino k pogajanjem

Priština, 20. junija - Vodja Natove misije Kfor na Kosovu, generalmajor Angelo Michele Ristuccia, je v ponedeljek pozval Beograd in Prištino, naj opustita "nekoristno retoriko" in se usedeta za pogajalsko mizo, da bi umirila naraščajoče napetosti med Kosovom in Srbijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.