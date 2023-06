ZDA pozvale Srbijo in Kosovo k umiritvi napetosti, Borrell napovedal krizni sestanek v Bruslju

Beograd/Priština, 16. junija - ZDA so po srbski aretaciji treh kosovskih policistov v četrtek pozvale Kosovo in Srbijo k takojšnji umiritvi napetosti, od Beograda pa zahtevale tudi brezpogojno izpustitev priprtih policistov, poročajo srbski in kosovski mediji. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je voditelja obeh držav povabil na krizni sestanek v Bruselj.