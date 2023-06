Varuh človekovih pravic in predsednica DZ obsodila nestrpnost in nasilje ob Paradi ponosa

Ljubljana, 19. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič sta danes ob predaji varuhovega letnega poročila obsodila izraze nestrpnosti in nasilje ob sobotni Paradi ponosa. Udeleženci parade so namreč poročali o žalitvah, verbalnih in fizičnih napadih, zažigu mavrične zastave ter uničevanju zasebne lastnine.