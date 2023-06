Festival Parada ponosa letos v znamenju solidarnosti med skupnostmi

Ljubljana, 7. junija - Letošnji festival Parada ponosa, ki se bo začel v petek, bo v znamenju solidarnosti, vzajemne podpore in boja za človekovo dostojanstvo. V luči mednarodne solidarnosti do skupnosti LGBTIQ+ je društvo opozorilo na problematiko ukrajinske skupnosti, ki zaradi vojnega stanja prosi za azil v Sloveniji, so pojasnili na društvu Parada ponosa.