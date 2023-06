Mesec in Maljevac pred Parado ponosa opozarjata na še vedno prisotno diskriminacijo LGBTIQ+ skupnosti

Ljubljana, 16. junija - Sobotne Parade ponosa se bosta udeležila tudi ministra Luka Mesec in Simon Maljevac. Opozarjata namreč, da bi morala biti spol in spolna usmerjenost pri pridobivanju pravic nepomembna, vendar v današnji družbi še vedno ostajajo skupine in posamezniki, ki jih družba potiska na rob. Zato bo treba v boju za enakopravnost prehoditi še nekaj poti.