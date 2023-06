Na NIJZ ob napovedani vročini svetujejo primerno zaščito, lahko hrano in dovolj tekočine

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 19. junija - Na NIJZ ob napovedanih visokih temperaturah, ki bodo v teh dneh v večjem delu države presegle 30 stopinj Celzija, opozarjajo na škodljive vplive vročine na zdravje. Zlasti starejši, otroci, nosečnice in nekateri bolniki morajo poskrbeti za zmanjšanje izpostavljenosti vročini in zaščito, za primerna oblačila, lahko hrano in dovolj tekočine.