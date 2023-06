Zaradi izrednih vremenskih razmer od leta 1980 v Evropi umrlo skoraj 200.000 ljudi

Koebenhavn, 14. junija - Izredne vremenske razmere so od leta 1980 do leta 2021 v Evropi povzročile skoraj 195.000 smrti in ustvarile za več kot 560 milijard evrov škode, v raziskavi ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA). Vročinski valovi so bili odgovorni za 81 odstotkov smrti in 15 odstotkov finančne škode. V EEA ob tem pozivajo k večji zaščiti starejše populacije.