V Postojni pripravili prvi Festival postojnskega pračloveka

Postojna, 29. septembra - V Postojni so pripravili prvi Festival postojnskega pračloveka. Prireditev je zamišljena kot predstavitev življenja pračloveka na Postojnskem, v slovenskem prostoru in drugje. Začenja se nocoj s predavanjem Matije Turka o piščali iz Divjih bab in Jurice Sabola o Krapinskem najdišču, osrednje dogajanje pa pripravljajo v soboto.