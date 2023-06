Von der Leyen in Lopez Obrador o posodobitvi trgovinskega sporazuma med EU in Mehiko

Ciudad de Mexico, 16. junija - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtek kot zadnjo državo na svoji turneji po Latinski Ameriki obiskala Mehiko, kjer jo je sprejel predsednik Andres Manuel Lopez Obrador. Govorila sta o krepitvi sodelovanja na več področjih in izrazila namero, da bi do konca leta posodobili trgovinski sporazum med EU in Mehiko.