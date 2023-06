Bruselj za okrepitev strateškega partnerstva z Latinsko Ameriko

Bruselj, 7. junija - Evropska komisija je danes predstavila novo strategijo EU za okrepitev sodelovanja z regijo Latinske Amerike in Karibov. Strategija, ki so jo objavili pred julijskim vrhom EU in Latinske Amerike, vključuje ukrepe za izboljšanje sodelovanja na političnem, trgovinskem, investicijskem in družbenem področju.