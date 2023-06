EU in Argentina želita okrepiti medsebojno trgovino s surovinami

Buenos Aires, 14. junija - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Argentine Alberto Fernandez sta v torek v Bueons Airesu podpisala memorandum o soglasju o vzpostavitvi partnerstva med EU in Argentino o trajnostnih vrednostnih verigah surovin. Cilj sporazuma je zagotoviti varno in trajnostno oskrbo s surovinami, so sporočili iz Bruslja.