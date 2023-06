Nova KBM in SKB banka bosta združeni pod imenom OTP banka

Ljubljana/Maribor, 15. junija - Banki Nova KBM in SKB banka bosta po novem združeni pod imenom OTP banka, so potrdili pri SKB banki. "Z vodilnim položajem bodoče združene banke po deležu kreditov in depozitov bo to ime še bolj okrepilo prepoznavnost blagovne znamke OTP v Sloveniji in v širši regiji," so pojasnili za STA.