Finance: Stekli postopki za prodajo lizinške družbe Summit Leasing

Ljubljana, 17. maja - Stekli so postopki za prodajo družbe Summit Leasing Slovenija, ki je bila do pred kratkim v 100-odstotni lasti Nove KBM, z njeno prodajo madžarski bančni skupini OTP pa je ostala v lasti finančnih skladov Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Za nakup se po poročanju časnika Financ zanima tudi NLB.