SKB banka in Nova KBM združili mreži bankomatov

Ljubljana, 1. marca - Banki Nova KBM in SKB banka, ki se bosta predvidoma v letu in pol združili pod okriljem skupnega lastnika OTP, sta z današnjim dnem združili mreži bankomatov. Njune stranke tako lahko odslej brezplačno dvigujejo gotovino in preverjajo stanje na računih na okoli 450 bankomatih po državi.