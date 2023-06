Koroški splavarji z novima splavoma ter načrti za muzej in kamp

Muta, 15. junija - Koroški splavarji so v pristanu na Gortini danes predstavili dva nova splava in načrte. Skupaj s partnerjem Go turizem načrtujejo postavitev splavarskega muzeja na prostem in kamp ter nadaljnjo krepitev povezovanja s turističnimi ponudniki v regiji. Zadovoljstvo ob predstavljenem povezovanju je poudarila tudi državna sekretarka Andreja Katič.