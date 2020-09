Dober turistični obisk na Koroškem pripisujejo bonom

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec/Dravograd, 1. septembra - Turistični ponudniki na Koroškem so po neobetavnih prvih letošnjih mesecih zadovoljni s poletnim obiskom. V regiji so poleti prevladovali domači gostje, k čemur so veliko pripomogli turistični boni. Zelo dober je obisk turističnih kmetij, vse več je v regiji kolesarjev. V planinskih kočah je letos pričakovano manj nočitev tujih gostov.