Na Koroškem zadovoljni s poletno turistično sezono, na Kopah pripravljeni na zimo

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec/Mežica, 30. oktobra - Turistični delavci na Koroškem so z letošnjo poletno turistično sezono zadovoljni. V regijo, ki jo turisti obiščejo predvsem zaradi aktivnosti v naravi in ponudbe za družine, so se ponovno vrnili tudi tujci. Na Kopah, kjer so s poletnim obiskom prav tako zadovoljni, so že pripravljeni na zimo, pravi direktor družbe Vabo Boštjan Paradiž.