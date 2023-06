Ustavna komisija začela obravnavo predloga ustavnih sprememb pri imenovanju vlade

Ljubljana, 15. junija - Člani ustavne komisije DZ so danes začeli obravnavo predloga za začetek postopka ustavnih sprememb imenovanja vlade. Po uvodni razpravi so sejo prekinili, poslanske skupine bodo do prihodnjega četrtka posredovale predloge kandidatov za sestavo strokovne skupine, ki bo komisiji nudila pomoč pri obravnavi predloga ustavnih sprememb.