Gibanje Svoboda, SD in NSi vložile predlog ustavnih sprememb imenovanja vlade

Ljubljana, 4. aprila - Gibanje Svoboda, SD in NSi so v DZ vložile predlog ustavnih sprememb, s katerim bi potrjevanje ministrov na predlog predsednika vlade z DZ prenesli na predsednika republike. Predlagane spremembe bi po njihovem mnenju prinesle bolj učinkovit in racionalen postopek imenovanja vlade. V SDS in v Levici spremembam v takšni obliki nasprotujejo.