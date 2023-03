Na mizi predlog ustavnih sprememb glede imenovanja vlade, pogovori tudi o razbremenitvi ustavnega sodišča in spremembah volilne zakonodaje

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 24. marca - Skoraj leto po nastopu mandata vlade Roberta Goloba so stranke pred vložitvijo predloga sprememb ustave glede imenovanja vlade. Po predlogu bi DZ kot doslej imenoval predsednika vlade, ministre bi na njegov predlog imenoval predsednik republike, in ne več DZ. Pogovori tečejo tudi o razbremenitvi ustavnega sodišča in spremembah volilne zakonodaje.