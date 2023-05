Preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja po oceni koalicije odgovor na nedopustne podražitve, opozicija opozarja na pomanjkljivosti

Ljubljana, 25. maja - Poslanci DZ so opravili splošno razpravo o predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V koaliciji so poudarili, da gre za nujen odgovor na napovedane podražitve zavarovalnic, v opoziciji pa so opozorili na nekatere pomanjkljivosti novele.