Estonija patriarhu ruske pravoslavne cerkve Kirilu prepovedala vstop v državo

Tallinn, 9. junija - Estonija je danes patriarhu ruske pravoslavne cerkve Kirilu prepovedala vstop v državo. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je pojasnil, da so mu vstop prepovedali, ker je eden "največjih podpornikov in zagovornikov ideologije ruskega predsednika Vladimirja Putina" in ker je upravičeval in spodbujal vojno proti Ukrajini.