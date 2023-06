V Leku na Prevaljah stekla pogajanja predstavnikov sindikata in delodajalca

Prevalje, 7. junija - Potem ko so predstavniki Leka in Sandoza pred tednom dni zaposlenim v prevaljskem obratu potrdili že prej napovedano zaprtje proizvodnje antibiotikov do konca 2023, so se danes sešli s predstavniki delavcev. Po sestanku je predsednica hišnega sindikata Lidija Mihelčič sporočila, da so se dogovorili, da o poteku pogajanj informacij ne bodo dajali.