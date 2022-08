Proizvodnjo antibiotikov v Leku na Prevaljah vnovič podaljšali, tokrat do konca 2023

Prevalje, 31. avgusta - Po že nekaj prestavitvah od prvih informacij, predstavljenih oktobra 2019, Novartis v prevaljskem Leku podaljšuje proizvodnjo antibiotikov, ki je bila sicer nazadnje predvidena do konca septembra letos. Zdaj so jo zaradi prilagoditev znotraj Novartisa in svetovnega povpraševanja podaljšali do konca leta 2023.