Raziskava: Zanimanje nemških podjetij za Slovenijo še vedno veliko, vendar upada

Ljubljana, 6. junija - Zanimanje nemških podjetij za Slovenijo kot poslovno lokacijo je še vedno veliko, vendar se kaže trend upadanja, je pokazala raziskava Slovensko-nemške gospodarske zbornice. V primerjavi z državami srednje in vzhodne Evrope Slovenija nekoliko zaostaja za svojimi lanskimi rezultati. Med glavnimi izzivi so davčne obremenitve in pomanjkanje delavcev.