Slovenija kljub izzivom ostaja privlačna za nemška podjetja

Ljubljana, 20. junija - Slovenija ostaja privlačna za nemška podjetja, predvsem na račun dobrega geostrateškega položaja države in usposobljenosti delovne sile, kaže letošnja raziskava nemških gospodarskih zbornic v 15 državah srednje in vzhodne Evrope. Kritike medtem letijo na togo delovno zakonodajo in visoke stroške dela, so opozorili na novinarski konferenci.