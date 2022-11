Na forumu AHK o nujnosti povečanja energetske samozadostnosti

Ljubljana, 24. novembra - Visoke cene energije močno vplivajo na gospodarstvo in nujno bo najti usklajene rešitve na evropski ravni. Pomembno je diverzificirati vire in nadaljevati s povečevanjem rabe obnovljivih virov energije za povečanje samozadostnosti, so ugotavljali na današnjem forumu Slovensko-nemške gospodarske zbornice v Sloveniji (AHK Slovenija).