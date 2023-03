Ustanovitelj kriptoborze FTX Bankman-Fried v New Yorku obtožen podkupovanja kitajskih uradnikov

New York, 29. marca - Zvezni tožilci v New Yorku so ustanovitelja kriptoborze FTX Sama Bankman-Frieda v torek obtožili, da je enemu ali več kitajskim uradnikom nakazal 40 milijonov dolarjev podkupnine. Namenjena naj bi bila odmrznitvi sredstev, povezanih z njegovim poslovanjem s kriptovalutami, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.