V novi operaciji proti mafiji v Evropi aretirali 31 ljudi

Haag, 5. junija - Italijanska, belgijska in nemška policija so danes v novi operaciji proti mreži italijanske mafije 'Ndrangheta aretirale 31 ljudi, je sporočil Evropski policijski urad (Europol). V okviru operacije so organi pregona opravili 53 preiskav ter zasegli gotovino in drugo premoženje v vrednosti 3,8 milijona evrov.