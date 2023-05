V več evropskih državah, tudi Sloveniji, racije proti mafiji

Berlin/Haag, 3. maja - V osmih evropskih državah, tudi v Sloveniji, so davi izvedli obsežno operacijo proti italijanski mafiji 'Ndrangheta. Skupno so izvedli 150 preiskav, pridržali so 132 ljudi, večino v Italiji, številne pa tudi v Nemčiji. V racijah je sodelovalo najmanj 2770 policistov, so sporočili Europol in pristojne oblasti v več državah.