Italijanska policija po več letih na begu prijela mafijskega šefa 'Ndranghete

Genova, 27. aprila - Italijanske oblasti so danes po skoraj petih letih na begu naznanile aretacijo enega vodilnih šefov mafijske skupine 'Ndrangheta, ki je bil tudi na seznamu najbolj nevarnih kriminalcev. 49-letnega Pasqualeja Bonavoto so aretirali danes zjutraj v Genovi, so v izjavi sporočili italijanski karabinjerji.