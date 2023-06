Mednarodne in evropske organizacije za svobodo medijev pozdravile odločitev ustavnega sodišča o RTVS

Bruselj/Dunaj, 5. junija - Mednarodni inštitut za tisk (IPI) ter več mednarodnih organizacij za svobodo medijev in novinarskih združenj je danes pozdravilo odločitev slovenskega ustavnega sodišča o prenehanju zadržanja izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija. Podprli so tudi sedanje napore za depolitizacijo javne RTVS in obnovo njene uredniške neodvisnosti.