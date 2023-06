Lajčak spričo zaostrenih napetosti na Kosovu v Prištino in Beograd

Bruselj, 5. junija - Posebni odposlanec Evropske unije za dialog med Srbijo in Kosovom Miroslav Lajčak bo danes in v torek spričo novih napetosti, ki so nedavno izbruhnile na severu Kosova, obiskal Prištino in Beograd. Namen obiska, na katerem ga bo spremljal posebni odposlanec ZDA Gabriel Escobar, je zagotoviti umiritev napetosti.